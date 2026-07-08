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आपत्ति थी तो कैसे लागू हुई शराब नीति, ईडी ने झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री से 6 घंटे पूछताछ की

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में हुए शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री से 6 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान अधिकारियों ने पूछा कि जब विभाग की ओर से आपत्तियां जताई गई थीं तो ऐसे में नीति का क्रियान्वयन कैसे हुआ। ईडी ने 23 अगस्त 2023 को शराब घोटाले में उनके बेटे के घर पर छापेमारी की थी। 

आपत्ति थी तो कैसे लागू हुई शराब नीति, ईडी ने झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री से 6 घंटे पूछताछ की

झारखंड में हुए शराब घोटाले को लेकर सवालों के जवाब देने के लिए राज्य के पूर्व वित्त मंत्री मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल कार्यालय पहुंचे। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर उनसे तकरीबन छह घंटे तक पूछताछ की। सवालों की सूची में एक सवाल शराब नीति के क्रियान्वयन से संबंधित भी था। ईडी अधिकारियों ने रामेश्वर उरांव से पूछा कि राज्य में शराब नीति लागू करने के दौरान विभाग की ओर से आपत्तियां जताई गई थीं। ऐसे में आपत्तियों के बावजूद नीति का क्रियान्वयन कैसे हुआ?

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सुबह 11 बजे पहुंचे ईडी कार्यालय

पूर्व वित्त मंत्री ईडी कार्यालय सुबह करीब 11 बजे पहुंचे। अधिकारियों ने कई तरह के प्रश्नों के साथ उन जवाबों का भी मिलान किया, जो सोमवार को उनके बेटे रोहित उरांव ने दिए थे। रामेश्वर उरांव से उनके आवास से 30 लाख रुपये नकद की बरामदगी और जब्त किए गए आभूषणों के बारे में भी सवाल किया, ताकि उनके बेटे द्वारा दिए गए जवाब की सत्यता का पता चल सके।

बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में भी पूछा

सोमवार को पूछताछ में रोहित ने 30 लाख के स्रोत के साथ-साथ यह भी बताया था कि जब्त किए गए जेवरात उनकी मां रागिनी उरांव के थे। मंगलवार को पूछताछ में रामेश्वर उरांव ने रोहित उरांव के दावों की पुष्टि की। रोहित उरांव द्वारा इस केस से जुड़े रहे कारोबारी प्रेम प्रकाश के साथ एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में भी रामेश्वर उरांव से जानकारी ली गई।

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बेटे के पास से 30 लाख रुपये बरामद हुआ था

उल्लेखनीय है कि ईडी ने 23 अगस्त 2023 को शराब घोटाले में रोहित उरांव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब रामेश्वर उरांव के घर से रोहित के पास से 30 लाख रुपये की बरामदगी हुई थी। साथ ही जेवरात भी बरामद किए थे। उसी मामले में ईडी की ओर से पहला समन जारी किया गया था, जिसमें रामेश्वर उरांव और रोहित उरांव ने दस्तावेज जुटाने के लिए समय मांगा था। इसके बाद ईडी की ओर से दोबारा समन जारी कर बुलाया गया था, जिसके बाद छह जुलाई को रोहित ईडी कार्यालय पहुंचे थे।

केस की जानकारी शेयर नहीं करूंगा: रामेश्वर

ईडी कार्यालय के बाहर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया से कहा कि वे 28 साल पुलिस सेवा में रहे हैं। वे केस में गवाही के संबंध में क्या बयान देते हैं या ईडी ने क्या जानकारी ली, इस संबंध में कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकते। मीडिया में केस के किसी भी पहलू पर बात करने से उन्होंने सीधे तौर पर इंकार किया।

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पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री का बयान दर्ज

ईडी ने अब तक इस मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों, कारोबारियों समेत अन्य से पूछताछ कर बयान दर्ज किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा है कि राज्य में शराब नीति के क्रियान्वयन समेत अन्य विषयों पर तत्कालीन वित्त मंत्री का बयान दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने उनसे बतौर गवाह पूछताछ की। रामेश्वर उरांव शराब नीति लागू किए जाने के समय राज्य के वित्त मंत्री थे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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