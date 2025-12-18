रांची में 307 करोड़ का MLM घोटाला, ED ने लिया बड़ा ऐक्शन; 2 गिरफ्तार

संक्षेप: झारखंड के रांची जोनल कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 307 करोड़ रुपये के मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैक्सिजोन टच प्रा. लि. के निदेशक चंदर भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया है।

झारखंड के रांची जोनल कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 307 करोड़ रुपये के मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैक्सिजोन टच प्रा. लि. के निदेशक चंदर भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियांका सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईडी के अनुसार, रांची जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह गिरफ्तारी की है। आरोप है कि दोनों ने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया और अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की कमाई की।

ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एक फर्जी मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजना चलाई, जिसमें आम लोगों को हर महीने ऊंचे रिटर्न और आकर्षक रेफरल लाभ का लालच दिया गया। इस योजना के माध्यम से 21 से अधिक बैंक खातों में करीब 307 करोड़ रुपये की अवैध राशि जमा कराई गई, जिसे अपराध से अर्जित धन (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) बताया गया है।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि चंदर भूषण सिंह और प्रियांका सिंह इस अवैध धन के साथ फरार हो गए थे। पिछले तीन वर्षों से वे झारखंड, राजस्थान और असम की पुलिस समेत अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानबूझकर बचते रहे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने लगातार अपने ठिकाने बदले और फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ईडी के अनुसार, आरोपी ने दीपक सिंह जैसे छद्म नामों का भी प्रयोग किया।

ईडी ने बताया कि आरोपियों ने अवैध धन को सफेद करने के लिए बेनामी लेनदेन के जरिए कई रियल एस्टेट संपत्तियां खरीदीं और बाद में उन्हें नकद में बदल दिया। इस मामले की जांच कई राज्यों-झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक-में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।

जांच के सिलसिले में ईडी ने 16 सितंबर 2025 और 3 दिसंबर 2025 को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वैशाली (बिहार), मेरठ, रांची और देहरादून में कई ठिकानों पर पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया। इन छापों के दौरान नकली पहचान पत्र, हस्तलिखित नोट्स और डायरियां, करीब 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी, सहयोगियों की सूची, विभिन्न संस्थाओं की खाता पुस्तिकाएं, लैपटॉप और मोबाइल फोन, लगभग 15 हजार अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टो करेंसी तथा कई रियल एस्टेट संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए।