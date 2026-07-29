धनबाद के कोयला कारोबारियों पर ED का बड़ा ऐक्शन, 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त
धनबाद में देर रात तक तकरीबन 500 करोड़ की संपत्तियों की जानकारी मिली है, इनमें 150 करोड़ तक की संपत्ति जब्त (सीज) की गई है। एक करोड़ से अधिक कैश की बरामदगी भी हुई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार की अलसुबह धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। ईडी की अलग-अलग टीमों ने एक साथ जिलेभर में करीब दर्जनभर कोयला तस्करी के संदिग्धों और आउटसोर्सिंग संचालक के करीबियों के 25 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। देर रात तक तकरीबन 500 करोड़ की संपत्तियों की जानकारी मिली है, इनमें 150 करोड़ तक की संपत्ति जब्त (सीज) की गई है। एक करोड़ से अधिक कैश की बरामदगी भी हुई है। ईडी के द्वारा बड़े पैमाने पर म्चुचुअल फंड, बैंकों में जमा राशि, जेवरातों की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
ईडी सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग जगहों से बरामद राशि और संपत्तियों का आकलन बैंकों के सहयोग से किया जा रहा है। कई अलग-अलग शहरों में रियल एस्टेट में निवेश से जुड़े सेल डीड भी जब्त हुए हैं। जिसका आकलन किया जा रहा है। इस दौरान आयकर विभाग को भी छापेमारी के दौरान मिले तथ्यों से ईडी ने अवगत कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जीरो कोल लिंकेज के ऐलान के बाद बीसीसीएल और सीआईएसएफ की सख्ती के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोयला के अवैध धंधे के खिलाफ आठ महीने में दूसरी बार धनबाद का रुख किया। इससे पहले 25 नवंबर 2025 को ईडी ने कोयला चोरी में झारखंड के 18 और पश्चिम बंगाल के 40 ठिकानों पर दबिश दी थी। ईडी ने कोयला कारोबारी अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान समेत अन्य से जुड़े मामले में उनके सहयोगियों के ठिकानों पर दबिश दी थी।
50 वाहनों से पहुंची टीम ने इन जगहों पर की छापेमारी
सीआरपीएफ के साथ तड़के 50 वाहनों से धनबाद पहुंची ईडी टीम ने कई जगहों पर पड़ताल शुरू की। टीम ने धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी अनिल गोयल के पुराना बाजार डुमरियाटांड़ स्थित घर व कपुरिया स्थित कोयला भट्ठा में दबिश दी। गोयल के स्टाफ शब्बीर के घर भी पहुंची है। बैंक मोड़ स्थित गोयल के ऑफिस में भी जांच की। बैंक मोड़ विकास नगर में रहनेवाले पप्पू मंडल के ठिकाने पर भी छापेमारी की। राज आंगन में रितेश शर्मा के घर भी ईडी काले धंधे के तार की पड़ताल में जुटी रही। सरायढेला में गांगुली कॉम्पलेक्स में एसके शर्मा एंड एसोसिएट्स नामक संतोष कुमार शर्मा के फर्म भी पहुंची।
सीढ़ी लगाकर पड़ोसी के घर घुस गई ईडी टीम
बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के नालंदा कॉटेज में ईडी की टीम कोयला कारोबारी माधव सिंह का बंगला ढूंढ़ते हुए पहुंची। माधव सिंह कारोबारी और हार्डकोक भट्ठा मालिक के करीबी माने जाते हैं। ईडी टीम ने एक कॉटेज का गेट खुलवाने का प्रयास किया, जब सफलता नहीं मिली तो टीम के सदस्य पड़ोस से सीढ़ी लाकर उस कॉटेज के प्रथम तल पर चढ़ गए, हालांकि छानबीन में पता चला कि वह घर माधव सिंह का नहीं था। बाद में बगल में स्थित माधव सिंह के घर पर ईडी ने दबिश दी और करीब 10 घंटों तक माधव के कॉटेज को खंगाला।
सीढ़ी लगाकर पड़ोसी के घर में घुस गई ईडी टीम
बरवाअड्डा नालंदा कॉटेज में ईडी टीम कोयला कारोबारी माधव सिंह का बंगला ढूंढ़ते हुए पहुंची। माधव सिंह कारोबारी और हार्डकोक भट्ठा मालिक के करीबी माने जाते हैं। ईडी टीम ने एक कॉटेज का गेट खुलवाने का प्रयास किया। सफलता नहीं मिली तो टीम के सदस्य पड़ोस से सीढ़ी से कॉटेज के प्रथम तल पर चढ़े। पता चला कि वह घर माधव सिंह का नहीं था। बाद में बगल में स्थित माधव सिंह के घर पर ईडी ने दबिश दी और करीब 10 घंटों तक माधव के कॉटेज को खंगाला।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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