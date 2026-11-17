केंद्र सरकार दुनिया में इबोला के बढ़ते मामलों को देख अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड को पत्र लिखकर इस बीमारी से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कुछ जरूरी दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

केन्या और नाइजीरिया सहित वैश्विक स्तर पर इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने झारखंड के स्वास्थ्य तंत्र को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को इस बाबत भेजे पत्र में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है।

केंद्रीय संयुक्त सचिव ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए अपनी मौजूदा तैयारियों की तत्काल समीक्षा करें। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और सभी संबंधित विभागों के बीच मजबूत आपसी समन्वय बनाए रखें। संदिग्ध मरीजों की पहचान से लेकर आइसोलेशन, इलाज और जांच के नमूने भेजने तक की व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी है। निर्देशों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि संदिग्ध मामलों की पहचान से लेकर इलाज तक की पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाए।

तैयारियों की परख को मॉक ड्रिल 2.0 का भी सहारा इबोला से निबटने की तैयारियों को जमीनी स्तर पर परखने और परिचालन क्षमता को मजबूत बनाने के लिए राज्य के रेफरल अस्पतालों में 12 नवंबर को ‘मॉक ड्रिल 2.0’ आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित इस मॉक ड्रिल की निगरानी के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से एक पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे, ताकि अभ्यास के बाद की विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के साथ साझा कर तैयारियों को और बेहतर बनाया जा सके।

केंद्रीय संयुक्त सचिव के निर्देश 1. संसाधनों और पीपीई किट का स्टॉक: स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य के अस्पतालों में आवश्यक लॉजिस्टिक्स, विशेष रूप से इबोला संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) की पर्याप्त उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करें।

2. आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था: राज्यों द्वारा चिन्हित किए गए सभी निर्दिष्ट रेफरल अस्पतालों में संदिग्ध या पुष्टि किए जाने पर मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक आइसोलेशन सुविधाएं पूरी तरह तैयार रखी जाएं। ताकि, मामले मिलने पर मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

3. सख्त संक्रमण नियंत्रण और जांच प्रक्रिया: राज्य के अस्पतालों में इबोला के संदिग्ध मरीजों की त्वरित पहचान व छंटाई, क्लिनिकल प्रबंधन, संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा सैंपल इकट्ठा कर सुरक्षित तरीके से लैब भेजने की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।