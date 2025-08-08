during special drive in Palamu Jharkhand 88 wanted criminals arrested झारखंड पुलिस ने पलामू में 88 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, जानिए किस वजह से की यह कार्रवाई, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड पुलिस ने पलामू में 88 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, जानिए किस वजह से की यह कार्रवाई

कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए पलामू रेंज के आईजी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किए गए कुल 88 अपराधियों में 15 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। इस दौरान अदालत के निर्देश पर कुल 170 वारंट भी तामील किए गए।

Sourabh Jain पीटीआई, पलामू, झारखंडFri, 8 Aug 2025 06:15 PM
झारखंड के पलामू में पिछले 24 घंटों के दौरान चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 15 कुख्यात अपराधियों समेत 88 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में चलाया गया था और कार्रवाई के दौरान फरार बताए गए छह अन्य अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी, पलामू रेंज) सुनील भास्कर ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किए गए कुल 88 वांटेड अपराधियों में 15 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान अदालत के निर्देश पर कुल 170 वारंट तामील भी किए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान छह फरार अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की गई और संगठित गिरोह के 15 अपराधियों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे पुलिस के रडार पर हैं और पुलिस को चकमा देना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि पुलिसकर्मी उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।