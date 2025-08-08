झारखंड पुलिस ने पलामू में 88 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, जानिए किस वजह से की यह कार्रवाई

कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए पलामू रेंज के आईजी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किए गए कुल 88 अपराधियों में 15 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। इस दौरान अदालत के निर्देश पर कुल 170 वारंट भी तामील किए गए।

झारखंड के पलामू में पिछले 24 घंटों के दौरान चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 15 कुख्यात अपराधियों समेत 88 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में चलाया गया था और कार्रवाई के दौरान फरार बताए गए छह अन्य अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी, पलामू रेंज) सुनील भास्कर ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किए गए कुल 88 वांटेड अपराधियों में 15 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान अदालत के निर्देश पर कुल 170 वारंट तामील भी किए गए।