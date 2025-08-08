झारखंड पुलिस ने पलामू में 88 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, जानिए किस वजह से की यह कार्रवाई
कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए पलामू रेंज के आईजी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किए गए कुल 88 अपराधियों में 15 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। इस दौरान अदालत के निर्देश पर कुल 170 वारंट भी तामील किए गए।
झारखंड के पलामू में पिछले 24 घंटों के दौरान चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 15 कुख्यात अपराधियों समेत 88 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में चलाया गया था और कार्रवाई के दौरान फरार बताए गए छह अन्य अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान छह फरार अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की गई और संगठित गिरोह के 15 अपराधियों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे पुलिस के रडार पर हैं और पुलिस को चकमा देना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि पुलिसकर्मी उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।