रांची होकर चलेगी दुर्ग-बरौनी के बीच स्पेशल, गोरखपुर के लिए भी सुविधा
दीपावली और छठ पूजा में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दुर्ग-बरौनी-दुर्ग स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। चार से 18 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को दुर्ग-बरौनी स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। यह ट्रेन दुर्ग से सुबह 10.30 बजे रवाना होगी और राउरकेला-हटिया होते हुए रांची रात 9.25 बजे पहुंचेगी।
दीपावली और छठ पूजा में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने दुर्ग-बरौनी-दुर्ग स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। चार से 18 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को दुर्ग-बरौनी स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। यह ट्रेन दुर्ग से सुबह 10.30 बजे रवाना होगी और राउरकेला-हटिया होते हुए रांची रात 9.25 बजे पहुंचेगी। इसके बाद मुरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, जसीडीह और झाझा होते हुए बरौनी दूसरे दिन सुबह 11 बजे पहुंचेगी। वहां से बरौनी-दुर्ग स्पेशल ट्रेन पांच से 19 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। यह ट्रेन दोपहर दो बजे रवाना होगी और रांची सुबह 5.05 बजे पहुंचेगी। इसके बाद देर रात 11 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी थ्री टियर के 13 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के तीन, सामान्य श्रेणी के दो, एसएलआरडी के दो कोच मिलाकर 20 कोच होंगे।
गोरखपुर के लिए रांची से मिली स्पेशल ट्रेन
हटिया से रवाना होने वाली मौर्य एक्सप्रेस जैसी सामान्य ट्रेनों में आरक्षित श्रेणी की बर्थ फुल है। यह भीड़ दीपावली और छठ पूजा को लेकर हुई है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग रेलवे प्रशासन के द्वारा की जा रही थी। भीड़ को अविलंब राहत देने के लिए रांची रेलवे प्रशासन ने रांची-गोरखपुर-रांची साप्ताहिक दीपावली-छठ स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। रांची-गोरखपुर साप्ताहिक दीपावली-छठ स्पेशल ट्रेन पांच से 19 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। रांची से यह ट्रेन सुबह 11.35 बजे रवाना होगी और मुरी-बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, जसीडीह, हाजीपुर, छपरा, सिवान और देवरिया सदर हाते हुए शुक्रवार सुबह 6.25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर-रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन छह नवंबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रवाना होगी। गोरखपुर से यह ट्रेन सुबह 8.35 बजे रवाना होगी और शनिवार सुबह 7.55 बजे रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी टू टियर का एक, एसी थ्री टियर के दो, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 15, सामान्य श्रेणी के दो, एसएलआरडी के दो कोच मिलाकर 22 कोच होंगे।
दीपावली-छठ के दौरान स्टेशन में होगी बैरिकेडिंग
दीपावली से एक दिन पूर्व और छठ पूजा के समय रांची स्टेशन में बैरिकेडिंग की जाएगी। यह यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की जाएगी। स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया बनाया जाएगा, जहां ट्रेन के प्रस्थान पूर्व आने वाले यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। भीड़ अनावश्यक रूप से प्लेटफॉर्म में न हो। ऐसी व्यवस्था करने की योजना रेलवे प्रशासन ने बनाई गई। रेलवे के अनुसार, वर्तमान में भीड़ की संख्या में राहत है। यह दीपावली तक रहेगी। लेकिन, ज्यादा फोकस रेलवे प्रशासन छठ पूजा को लेकर रहा है। इस समय यात्रियों की भीड़ में अप्रत्याशित वृद्धि होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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