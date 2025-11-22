झारखंड में डंपर के नीचे दब गया ई-रिक्शा; हादसे में तीन लोगों की मौत, कई अन्य घायल

संक्षेप: राजनगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज चंचल कुमार ने बताया कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक रुक गया और सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में गाड़ियां फंस गईं।

झारखंड के सरायकेला जिले में शनिवार को एक भीषण हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस दौरान राजनगर थाना क्षेत्र के चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के 5 नंबर गेट के पास लौह अयस्क से लदा एक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा पर पलट गया। हादसे में चाईबासा के मकदमबीड़ी निवासी संजय राम टीयू और उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी संजय राज की पत्नी नंदी तियु और ई-रिक्शा चालक जसमीत सुरनि समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद नंदी तियु को डॉक्टर ने आगे रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह हादसा शनिवार सुबह हुआ। संजय राम अपनी मां और पत्नी के साथ ई-रिक्शा से दीपासई पूजा में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर पलट गया और उसने ईरिक्शा को कुचल दिया। रिक्शा में पांच लोग सवार थे। एक व्यक्ति का अभी पता नहीं चल पाया है, जिसके डंपर के नीचे दबे होने की आशंका है।

इधर, हादसे के बाद चाईबासा-हाता मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह बाधित रहा। स्थानीय लोग और पुलिस की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। घायलों को तत्काल चाईबासा सदर अस्पताल भेजा गया है।

राजनगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज चंचल कुमार ने बताया कि घायलों में से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक रुक गया और सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में गाड़ियां फंस गईं।