Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Dumper falls on e-rickshaw in Seraikela-Kharswan district Jharkhand, claims three lives
झारखंड में डंपर के नीचे दब गया ई-रिक्शा; हादसे में तीन लोगों की मौत, कई अन्य घायल

झारखंड में डंपर के नीचे दब गया ई-रिक्शा; हादसे में तीन लोगों की मौत, कई अन्य घायल

संक्षेप:

राजनगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज चंचल कुमार ने बताया कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक रुक गया और सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में गाड़ियां फंस गईं।

Sat, 22 Nov 2025 05:59 PMSourabh Jain वार्ता, सरायकेला-खरसावां, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड के सरायकेला जिले में शनिवार को एक भीषण हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस दौरान राजनगर थाना क्षेत्र के चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के 5 नंबर गेट के पास लौह अयस्क से लदा एक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा पर पलट गया। हादसे में चाईबासा के मकदमबीड़ी निवासी संजय राम टीयू और उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी संजय राज की पत्नी नंदी तियु और ई-रिक्शा चालक जसमीत सुरनि समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद नंदी तियु को डॉक्टर ने आगे रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह हादसा शनिवार सुबह हुआ। संजय राम अपनी मां और पत्नी के साथ ई-रिक्शा से दीपासई पूजा में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर पलट गया और उसने ईरिक्शा को कुचल दिया। रिक्शा में पांच लोग सवार थे। एक व्यक्ति का अभी पता नहीं चल पाया है, जिसके डंपर के नीचे दबे होने की आशंका है।

इधर, हादसे के बाद चाईबासा-हाता मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह बाधित रहा। स्थानीय लोग और पुलिस की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। घायलों को तत्काल चाईबासा सदर अस्पताल भेजा गया है।

राजनगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज चंचल कुमार ने बताया कि घायलों में से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक रुक गया और सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में गाड़ियां फंस गईं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट के आसपास की सड़क लंबे समय से उबड़-खाबड़ और जोखिमभरी है। भारी वाहनों की तेज आवाजाही और बदहाल सड़कें यहां आये दिन हादसों को दावत देती हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपायों की अनदेखी जारी है, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। दूसरी ओर पुलिस ने डंपर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।