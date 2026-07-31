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Dumka News: विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: मसलिया प्रखंड के लहरजोरिया में सामाजिक जागरूकता युवा संगठन की बैठक हुई। इसमें 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, भाषा और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

Dumka News: विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर बैठक

Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड के लहरजोरिया स्थित स्टेडियम मैदान में सामाजिक जागरूकता युवा संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष प्रकाश टुडू के अध्यक्षता किया गया। बैठक में आगामी 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। आगामी कार्यक्रम में जल-जंगल-जमीन, शिक्षा, भाषा, संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण के जागरूकता पर केंद्रित करने पर सहमति बनी। वहीं जनजागरण अभियान, सांस्कृतिक प्रस्तुति, फुटबॉल प्रतियोगिता, बच्चों के लिए खेलकूद, ज़ाहेर थान एवं मांझी थान की साफ-सफाई तथा शिक्षा व सामाजिक जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

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मौके पर उप सचिव मनोरंजन हांसदा, पूर्व अध्यक्ष शिवनाथ बेसरा, उप कोषाध्यक्ष रंजीत हांसदा, महेंद्र हेंब्रम, प्रमोद हेंब्रम, राजेश हेंब्रम, मंजीत हेंब्रम, बिमल हांसदा, राहुल राणा, अजीत राणा, मनोधन मरांडी सहित संगठन के कई सक्रिय सदस्य।

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