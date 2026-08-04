Dumka News: ठनका गिरने से किसान की मौत, गर्भवती पत्नी व मासूम बेटे पर टूटा दुखों का पहाड़
Dumka News: सरैयाहाट के बरकुंडी गांव में 27 वर्षीय चंदन महतो की ठनका (वज्रपात) की चपेट में आने से मौत हो गई। वह खेत में धान की बुआई कर रहा था जब अचानक मौसम बिगड़ गया। इलाज के लिए ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार में शोक का माहौल है।
Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। सरैयाहाट प्रखंड के बरकुंडी गांव में खेत में काम कर रहे एक युवक की ठनका (वज्रपात) की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है, वहीं मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार, बरकुंडी गांव निवासी चंदन महतो (27) रविवार को अपने खेत में धान बीज की बुआई कर रहा था। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच अचानक जोरदार आवाज के साथ ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आने से चंदन गंभीर रूप से झुलस गया।
इलाज और मृत्यु
घटना के तुरंत बाद परिजन उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरैयाहाट ले गए, जहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
परिवार पर प्रभाव
चंदन महतो की असमय मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। उसकी पत्नी गर्भवती है और उनका एक छोटा बेटा भी है। पति की मौत की खबर के बाद पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि अन्य परिजनों का भी विलाप थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं。
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