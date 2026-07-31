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Dumka News: योग शिविर में बच्चों ने सीखे योगासन और प्राणायाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: मसलिया प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेदिया कोला में 10 सत्रीय योग शिविर का समापन हुआ। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। योग इंस्ट्रक्टर केसरी नाथ यादव ने योगासनों और प्राणायाम का महत्व बताया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

Dumka News: योग शिविर में बच्चों ने सीखे योगासन और प्राणायाम

Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गोलबंधा के पोषक क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेदिया कोला में आयोजित 10 सत्रीय योग शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। समापन अवसर पर योग इंस्ट्रक्टर केसरी नाथ यादव ने विद्यार्थियों को विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम के महत्व की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और एकाग्र रहता है। इस दौरान बच्चों को ताड़ासन सहित लंबाई बढ़ाने में सहायक विभिन्न योगासनों का अभ्यास भी कराया गया।

वहीं सही तरीके से प्राणायाम करने की विधि सिखाते हुए नियमित अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया। योग शिविर के दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योग से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक लाभों की जानकारी प्राप्त की। विद्यालय परिवार ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के सचिव राम शंकर भंडारी सहित विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से योग करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

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