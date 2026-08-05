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Dumka News: बासुकीनाथ में महिला कांवरिया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के दौरान 60 वर्षीय तारा देवी पूजा करने आई थी। वह मंदिर में गिर गई और उसके बांया हाथ टूट गया। उसे तुरंत चिकित्सा शिविर में लाया गया और बाद में जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया जहाँ उसका इलाज किया गया।

Dumka News: बासुकीनाथ में महिला कांवरिया घायल

Dumka News: जरमुंडी प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के दौरान मंगलवार को भोलेनाथ को जलार्पण करने बासुकीनाथ धाम आई एक 60 वर्षीया महिल पूजा-अर्चना करने के दौरान गिरकर घायल हो गई। घायल महिला का नाम तारा देवी (60 वर्ष) पति स्वर्गीय दरोगा साह बिहार के मोतिहारी निवासी बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार घायल महिला श्रद्धालु मंदिर में पूजा-अर्चना करने आई थी। इस क्रम में वह गिर पड़ी और गिरने उसका बांय हाथ टूट गया। घायल महिला को तुरंत चिकित्सा शिविर लाया गया। वहां से बेहतर इलाज हेतु जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां उसकी चिकित्सा की गई।

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