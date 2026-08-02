Dumka News: सड़क में जमा गंदा पानी शरीर पर पड़ने से दो पक्षों के बीच मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

Dumka News: सड़क में जमा गंदा पानी शरीर में पड़ जाने से दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक अधेड़ व्यक्ति जख्मी हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। यह घटना लखीकुंडी में हुई।

Dumka News: सड़क में जमा गंदा पानी शरीर में पड़ जाने से दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट में एक अधेड़ व्यक्ति जख्मी हो गए है। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह घटना लखीकुंडी में हुई।

पहला पक्ष का आरोप पहले पक्ष के 50 वर्षीय आशोक कुमार केशरी का आरोप है कि वह रोड के किनारे खड़े थे। इसी बीच अफाक अंसारी नाम का एक युवक टोटो चलाते हुए तेज गति से गुजरा। उसके टोटो से सड़क में जमा गंदा पानी उनके छीड़ गया, जिस कारण उनके पेंट और शर्ट गंदे हो गए। उन्होंने जब विरोध प्रकट किया तो उक्त युवक तुरंत टोटो को मौके पर रोका और मारपीट करने के लिए ऊतारु हो गया। पुत्र एवं परिजन किसी तरह से बीच-बचाव कर आरोपी युवक को वापस भेजा। कुछ देर बाद उक्त युवक कई लोगों के साथ घर में आ धमका और घर में घुसकर मारपीट की।

दूसरे पक्ष का आरोप इस मामले में अफाक अंसारी, शारुक अंसारी, अफताब अंसारी, बाबू अंसारी एवं अजगर अंसारी के विरुद्ध मारपीट करने की लिखित शिकायत की गई है। वहीं दूसरे पक्ष के अफाक अंसारी का आरोप है कि वह टोटो चलाकर अपने परिवार वालों का भरण-पोषण किया करता है। वह 30 जुलाई को रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। इस दौरान लखीकुंडी के पास सड़क पर बारिश का पानी जमा था। बारिश के पानी का छींटा अशोक केशरी पर पड़ गया। इस पर अशोक केशरी गाली-ग्लौज देने लगा। टोटो से खींचकर मारपीट की गई। मौके पर अशोक केशरी के पुत्र एवं अन्य लोग भी जुट गए और सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट की।