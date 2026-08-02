Dumka News: महीनों से खराब पड़ा है विद्यालय परिसर में लगा चापाकल, विभाग बेखबर
Dumka News: सरैयाहाट बस्ती के उर्दू प्राथमिक विद्यालय में चापाकल खराब होने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। नए भवन के लिए मजदूरों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने विभाग की लापरवाही पर चिंता व्यक्त की है, और अगर सुधार नहीं हुआ तो निर्माण की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।
Dumka News: सरैयाहाट बस्ती के यादव टोला स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय परिसर में कई महीनों से चापाकल खराब पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इसी विद्यालय में इन दिनों नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन निर्माण स्थल पर पानी की व्यवस्था नहीं होने से मजदूरों को दूर-दराज से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और समय के साथ सरकारी राशि की भी बर्बादी होने की आशंका बढ़ गई है स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय परिसर में लगा चापाकल लंबे समय से खराब है, जिसकी मरम्मत कराने की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई।
निर्माण एजेंसी और मजदूर मजबूरी में बाल्टी और अन्य साधनों से दूर स्थित स्रोतों से पानी लाकर ईंट की जुड़ाई, ढलाई और अन्य कार्य कर रहे हैं। इससे निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विभाग ने लाखों रुपये की लागत से भवन निर्माण शुरू करा दिया, तो पहले पानी जैसी बुनियादी सुविधा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई है। संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण सरकारी कार्य प्रभावित हो रहा है।ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द चापाकल की मरम्मत नहीं कराई गई तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। उक्त विद्यालय के बगल में ही एक ग्रामीण चापानल है वो भी काफी दिनों से खराब व बंद पड़ा है। इसी गांव में चौधरी टोला में भी एक चापानल खराब है। इस संदर्भ में विभाग के कनीय अभियंता अमित कुमार से शिकायत की गई है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
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