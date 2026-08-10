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Dumka News: एसआईआर को लेकर दूसरे दिन में मतदान केन्द्र में लगा कैम्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: एसआईआर को लेकर दूसरे दिन में मतदान केन्द्र में लगा कैम्पएसआईआर को लेकर दूसरे दिन में मतदान केन्द्र में लगा कैम्पएसआईआर को लेकर दूसरे दिन में मतदान केन

Dumka News: एसआईआर को लेकर दूसरे दिन में मतदान केन्द्र में लगा कैम्प

Dumka News: रानेश्वर प्रतिनिधि। एसआईआर को लेकर रविवार को दूसरे दिन भी प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से मतदाता सूची में योग्य नागरिक का मतदाता सूची में नाम पंजीकरण करने हेतु फार्म 6 जमा लिया गया, जबकि मतदान पहचान पत्र में त्रुटि सुधार करने और एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म 8 प्राप्त किया गया। इस दौरान सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने रंगालिया पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 253 हरिपुर पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 222,224 एवं 225 एवं पाटजोर पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 228 ,229 का औचक निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र में बीएलओ के द्वारा फार्म प्राप्त कर ऑनलाइन करते पाए गए। अब तक प्रखंड के सभी मतदान केंद्र से फार्म 6 के कुल 316 आवेदन एवं फार्म 8 के 81 आवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त किए गए है। अभी आवेदन की जांच की जा रही है। और जांच के बाद ऑनलाइन कर दी जाएगी।फोटो-9दुमका-66,कैप्सन-एसआईआर को लेकर कैम्प में बीडीओ

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