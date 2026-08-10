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Dumka News: एफआईआर को लेकर दूसरे दिन भी चला दावा-आपत्ति शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: एफआईआर को लेकर दूसरे दिन भी चला दावा-आपत्ति शिविरएफआईआर को लेकर दूसरे दिन भी चला दावा-आपत्ति शिविरएफआईआर को लेकर दूसरे दिन भी चला दावा-आपत्ति शिविर

Dumka News: एफआईआर को लेकर दूसरे दिन भी चला दावा-आपत्ति शिविर

Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर सरैयाहाट प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर चल रहे दो दिवसीय दावा-आपत्ति शिविर का रविवार को समापन हुआ। दूसरे दिन भी विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ ने मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची की जानकारी दी। मतदाताओं ने शिविर में पहुंचकर सूची में अपने नाम व अन्य विवरणों की जांच की। सरैया पंचायत भवन स्थित मतदान केंद्र संख्या 327 एवं 328 पर बीएलओ प्रीति देवी एवं शबाना खातून ने शिविर में पहुंचे मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची दिखाई। साथ ही एएसडीडी सूची में नाम दर्ज होने वाले मतदाताओं को इसकी जानकारी देते हुए आवश्यक प्रक्रिया के बारे में बताया।

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बीएलओ ने कहा कि मतदाता सूची में नाम, पता सहित अन्य विवरणों की जांच करना जरूरी है। किसी प्रकार की त्रुटि मिलने या सूची को लेकर आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने अपने-अपने नाम की स्थिति की जानकारी ली और सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त की।फोटो-9दुमका-63,कैप्सन-दावा-आपत्ति शिविर में लोग

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