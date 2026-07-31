Dumka News: ड्राइविंग लाइसेंस शिविर में 126 आवेदकों के दस्तावेजों का हुआ सत्यापन

Dumka News: काठीकुंड, प्रतिनिधि। जिला परिवहन कार्यालय दुमका की ओर से गुरूवार को काठीकुंड प्रखंड कार्यालय के सभागार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दो दिवसीय प्रखंड स्तरीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी की। शिविर के दौरान पहले से ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का जिला परिवहन कार्यालय के कर्मियों द्वारा गहन सत्यापन किया गया। दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदकों की फोटोग्राफी एवं डिजिटल हस्ताक्षर (सिग्नेचर) की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इसके उपरांत परिवहन विभाग के निर्धारित नियमों के अनुसार ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस परीक्षा भी आयोजित की गई।

आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिविर का संचालन दो चरणों में किया गया। पहला सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चला। निर्धारित समय के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाकर उनकी प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिससे व्यवस्था सुचारु बनी रही और भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। शिविर में कुल 150 आवेदकों को बुलाया गया था, जिनमें से 122 आवेदक उपस्थित होकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सके। जिसमें से 105 को साथ ही साथ लर्निंग दे दिया गया। जिसमें 17 एग्जाम में फेल हो गए और अनुपस्थित 28 रहे।उपस्थित अभ्यर्थियों के आवेदन का सत्यापन एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया। मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ कुमार उपस्थित रहे। बीडीओ ने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रखंड स्तर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें जिला मुख्यालय का बार-बार चक्कर न लगाना पड़े। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है तथा परिवहन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचती हैं।