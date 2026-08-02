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Dumka News: झामुमो कार्यकर्ता निधन पर सांसद प्रतिनिध ने दिया श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के लखनपुर गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जरफन अंसारी का शनिवार को निधन हो गया। सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन ने ग्रामीणों के साथ शोक संतप्त परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया, इस कठिन समय में झामुमो परिवार का समर्थन भी व्यक्त किया।

Dumka News: झामुमो कार्यकर्ता निधन पर सांसद प्रतिनिध ने दिया श्रद्धांजलि

Dumka News: दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के कादमा पंचायत अंतर्गत लखनपुर गांव के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता जरफन अंसारी का निधन शनिवार को निधन हो गया है। सूचना मिलते ही सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन, सनाउल अंसारी लखनपुर गांव पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा झामुमो परिवार उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

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इस अवसर पर प्रखंड उपाध्यक्ष सनाउल अंसारी, सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता, एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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