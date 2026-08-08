Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dumka News: निर्मल महतो का बलिदान झारखंड के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा : सचिन कुशवाहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

Dumka News: रामगढ़ प्रखंड के महूबना में अमर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में उनके संघर्ष और बलिदान को नमन किया गया।

निर्मल महतो का बलिदान झारखंड के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा : सचिन कुशवाहा
निर्मल महतो का बलिदान झारखंड के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा : सचिन कुशवाहा

Dumka News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत महुबना में अमर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर शनिवार को रामगढ़ प्रखंड के महूबना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग सामूहिक रूप से शामिल होकर शहीद निर्मल महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली दी। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष दुमका एवं जिला प्रभारी गोड्डा सचिन कुशवाहा ने कहा कि निर्मल महतो का बलिदान झारखंड के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि निर्मल महतो ने झारखंड की पहचान और यहां के लोगों के अधिकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

ये भी पढ़ें:शहीद निर्मल महतो का संघर्ष सदैव प्रेरणा देता रहेगा: विधायक

उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष और समाजसेवा की प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने कहा निर्मल महतो हमारे लिए केवल इतिहास का एक नाम नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता और संघर्ष की जीवंत प्रेरणा हैं। उनके विचारों और संघर्ष को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग निर्मल महतो के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए झारखंड की अस्मिता, अधिकार, जल-जंगल-जमीन और सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान को नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुखिया सपन देहरी, कर्पूरी ठाकुर, अजय कुमार, बटेश्वर मंडल, राधानाथ मांझी, रिंकू शर्मा, सलटन कापरी आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया
ये भी पढ़ें:Adityapur News: झारखंड की अस्मिता की रक्षा में शहीद हुए निर्मल दा : प्रो. केपी सोरेन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Dumka Latest News Ramgarh अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।