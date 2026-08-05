Dumka News: गुरुजी के संघर्ष और योगदानों को किया याद
Dumka News: दुमका में गुरुजी स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सचिव महेश राम चंद्रवंशी ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि शिबू सोरेन झारखंड की अस्मिता और अधिकारों के प्रतीक थे। सभा में कई सदस्यों ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। दुमका शहर के कुमारपाड़ा स्थित हिन्द क्लब में मंगलवार को गुरुजी स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा सचिव महेश राम चंद्रवंशी के नेतृत्व में आयोजित की गई।
श्रद्धांजलि सभा की विशेषताएँ
क्लब के सभी सदस्यों उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके संघर्ष, त्याग और झारखंड आंदोलन में दिए गए ऐतिहासिक योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। श्री चंद्रवंशी ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन केवल एक नेता नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता, संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहा कि गुरुजी का पूरा जीवन गरीबों, आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। शिबू सोरेन का जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई का प्रतीक रहा है। आज हमारे नई पीढ़ी के बीच स्व शिबू सोरेन के उद्देश्यों को पहुंचाने की आवश्यकता है।
उपस्थित लोग
मौके पर राधेश्याम वर्मा, विजय कुमार सोनी, कृष्णा प्रसाद साह, रामाकांत साह, नितिन कुमार जोनी, करण कुमार टोनी, आदित्य कुमार मोनी, देवशंकर देबू, कुलदीप सिंह, साहिल खान, रौनित चंद्रवंशी, राहुल चद्रवंशी, विवेक कुमार, विशाल झा, संतोष सिंह, राजीव यादव, सतीश कुमार सिंह, मोहित सिंह, तुम कुमार, पौलुस कुमार, पवन कुमार पाल, अशोक रजक, गजेंद्र कुमार रजक, रवि कुमार, छोटू कुमार, आकाश कुमार अन्य उपस्थित थे।
प्रश्नोत्तरी
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