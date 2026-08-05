Dumka News: दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। झामुमो के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को खिजुरिया स्थित गुरुजी आवास में श्र
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। झामुमो के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को खिजुरिया स्थित गुरुजी आवास में श्रद्धांजलि सभा की गई। मौके पर स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू के छोटे बेटे सह दुमका विधायक बसंत सोरेन ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष, त्याग और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी और राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई। आज हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर झारखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है।
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