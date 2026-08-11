Dumka News: फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल, पेनाल्टी शूटआउट में दुमका ने गोड्डा को हराया

Dumka News: जामा, प्रतिनिधि।फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल, पेनाल्टी शूटआउट में दुमका ने गोड्डा को हरायाफुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल, पेनाल्टी शूटआउट में दुमका ने गोड्ड

Dumka News: जामा, प्रतिनिधि।जामा प्रखंड के चिकनियां पंचायत अंतर्गत लकड़जोरिया मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी सरना युवा क्लब, लकड़जोरिया की ओर से आयोजित तीन दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया।

टूर्नामेंट का उद्घाटन फाइनल मुकाबले का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य कालेश्वर सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता वरुण यादव एवं चिकनियां पंचायत के पूर्व मुखिया अर्जुन मुर्मू ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। फाइनल मुकाबला एलएफ दुमका और सरहद शिकारी, गोड्डा के बीच हुआ। दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक भी गोल नहीं कर सकीं। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में एलएफ दुमका ने सरहद शिकारी गोड्डा को 4-2 से हराकर टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य कालेश्वर सोरेन ने एक कप एवं 1.30 लाख रुपये नकद, जबकि उपविजेता टीम को एक कप एवं एक लाख रुपये नकद देकर पुरस्कृत किया। तीसरे एवं चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 30-30 हजार रुपये नकद पुरस्कार दिया गया।

कार्यकर्ताओं की मेहनत इस अवसर पर कालेश्वर सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा, भाषा और प्रकृति से जुड़ी हुई है। अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखते हुए समाज को शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने युवाओं से समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

टूर्नामेंट के लिए प्रेरणा उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से इतने बड़े टूर्नामेंट का सफल आयोजन संभव हो सका है। टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए रामगढ़ एवं दुमका से रेफरी और लाइनमैन के रूप में शेखर हेम्ब्रम, कुंदन सोरेन, विजय बास्की, पवन हेम्ब्रम एवं नाजीर मुर्मू को बुलाया गया था। कमेंटेटर की भूमिका मोहम्मद नसीम एवं शिवशंकर हेम्ब्रम ने निभाई। मौके पर प्रमोद सोरेन, बलेंटु हेम्ब्रम, बाबूजी मुर्मू, सुजीत बेसरा, शिवधन बेसरा सहित समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में खेलप्रेमी मौजूद थे।

फोटो संख्या-37-खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते अतिथि