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Dumka News: डॉन बोस्को स्कूल में मनाया गया पौधारोपण महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दुमका के एनईएलसी डॉन बोस्को स्कूल में गुरुवार को पौधारोपण महोत्सव के तहत 'पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाए। प्राचार्या नेली एस टुडू ने बताया कि वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए जीवनदायी हैं और बच्चों को जागरूकता के साथ अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया।

Dumka News: डॉन बोस्को स्कूल में मनाया गया पौधारोपण महोत्सव

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। एनईएलसी डॉन बोस्को स्कूल में गुरुवार को पौधारोपण महोत्सव के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विद्यालय परिसर में पौधे लगाए। इस अवसर पर प्राचार्या नेली एस टुडू, उप प्राचार्य बरुन कुमार, एचआर आनंद वत्स, कार्यक्रम प्रभारी बास्कीनाथ झा, विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। इस अवसर पर प्राचार्या नेली एस टुडू ने कहा कि जिस प्रकार एक मां हमारी देखभाल कर हमें पालती-पोसती है, उसी प्रकार वृक्ष भी हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए जीवनदायिनी हैं।

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वृक्ष हमें शुद्ध हवा, फल, छाया और जीवन देते हैं। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य हम बच्चे हैं। इसलिए हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तभी हम स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं। यह संपूर्ण कार्यक्रम डॉन बोस्को स्कूल के कार्यक्रम प्रभारी बास्कीनाथ झा के दिशा निर्देशन में संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया।

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