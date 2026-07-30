Dumka News: पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिया गया प्रशिक्षण
Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिया गया प्रशिक्षणपंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिया गया प्
Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार भवन में बुधवार को सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर पर जनभागीदारी के माध्यम से विकास योजनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना तथा गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र एवं प्रभावी विकास योजना तैयार करना था। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में सुरेश टुडू एवं मनरेगा के बीपीओ संजीव प्रसाद ने पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मियों तथा संबंधित सदस्यों को पंचायत विकास योजना की तैयारी, उसकी उपयोगिता और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सही योजना का निर्माण होने से विकास कार्यों में गति आती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो पाता है।
कार्यक्रम में पंचायत के सजगकर्ता दल के सदस्यों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं के चयन, प्राथमिकता निर्धारण तथा विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि सबकी योजना, सबका विकास अभियान का मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित कर पंचायतों का संतुलित एवं समावेशी विकास करना है। उन्होंने योजनाओं के निर्माण में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि जनसहभागिता से तैयार योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, कर्मी, सजगकर्ता दल के सदस्य इत्यादि मौजूद थे।
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