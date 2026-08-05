Dumka News: बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर को मिला प्रशिक्षण

Dumka News: रानेश्वर में मंगलवार को एसआईआर 26 पर सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। मतदाता दावा आपत्ति की समय सीमा 5 अगस्त से 4 सितंबर तक है। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 5 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। सभी मतदान केंद्रों पर कैंप आयोजित किए जाएंगे।

Dumka News: रानेश्वर, प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में मंगलवार को एसआईआर को लेकर सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य बीडीओ सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा द्वारा सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। ज्ञात हो कि एसआईआर 26 के तहत मतदाताओं का दावा आपत्ति करने की समय सीमा 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक निर्धारित की गई है।

नोटिसों की सुनवाई इसके अलावे नोटिसों के सुनवाई के लिए 5 अगस्त से लेकर 3 अक्तूबर तक समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं इसके लिए बुधवार को सभी मतदान केंद्र में मतदान सूची का प्रारूप का प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण में यह भी जानकारी दी गई कि वैसे नागरिक जिनका उम्र 1 अक्तूबर 26 को 18 वर्ष पूर्ण हो रहा है। उनका भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करना है और 5 अगस्त से पंजीकरण प्रारंभ किया जाएगा।

कैंप का आयोजन वहीं न्यू वोटर अभियान चलाया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान सभी बीएलओ, बीएलओ सुपरवाईजर को यह भी निर्देश दिया गया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से दावा आपत्ति संग्रहन के लिए 8 अगस्त, 9 अगस्त, 22 अगस्त एवं 23 अगस्त को कैंप का आयोजन किया जाएगा। जबकि 15 अगस्त को सभी पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।

श्रद्धांजलि अर्पित इसके अतिरिक्त प्रखंड सभागार में पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रथम पुण्य तिथि के अवसर पर बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा, प्रखंड के अन्य अधिकारी, कर्मी एवं बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई।