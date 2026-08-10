Dumka News: मसलिया में सड़क दुर्घटना में पांच कावरियां सहित सात जख्मी

Dumka News: -सभी कांवरिया पश्चिम बंगाल के रानीगंज से जल भरने के लिए जा रहे थे सुल्तानगंजमसलिया में सड़क दुर्घटना में पांच कावरियां सहित सात जख्मी

Dumka News: मसलिया प्रतिनिधि। मसलिया एवं जामा थाना सीमा क्षेत्र सिद्पहाडी मोड़ के पास रविवार को सड़क दुर्घटना में पांच कांवरिया सहित दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मसलिया पुलिस एवं सिदपहाड़ी गांव की लोगों की सहायता से इलाज के लिए मसलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक दुर्गेश कुमार ने सभी का प्राथमिक उपचार के पश्चात बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल आसनसोल के रानीगंज थाना क्षेत्र से 6 स्कार्पियो से करीब 50 कांवरिया बाबाधाम में जलाभिषेक के लिए सुल्तानगंज जा रहे थे।

दुर्घटना का कारण इसी दौरान जामा व मसलिया के सीमावर्ती क्षेत्र सिद्पहाड़ी मोड़ के पास बाइक को बचाने के चक्का में कांवरियों से भरी स्कार्पियो वाहन पलट गई। वहीं एक दूसरी टाटा मंच भी खेत के नीचे उतर गई। स्कार्पियो में सवार तीन कांवरिया प्रमोद कुमार नोनिया (32), लालकिशोर नोनिया (48), रामप्रवेश नोनिया (40) के अलावे दो महिला फुलवा देवी उम्र 45 एवं बेबी कुमारी उम्र 25 सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गयी। वहीं टाटा पंच में सवार सुभाष बागति उम्र 22 एवं सौरव गोराई उम्र 32 वर्ष भी जख्मी हो गए। इसकी जानकारी सिद्पहाडी के मुस्लिम लोगों को होने पर लोगो ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को वाहन से निकालने में लग गए एवं मसलिया थाना पुलिस को सूचना दी। तत पश्चाद् सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

फोटो-9दुमका-79,कैप्सन-सड़क दुर्घटना के बाद लगी लोगों की भीड़

शिकारीपाड़ा में दो वाहनों की टक्कर में चालक-खलासी जख्मी

शिकारीपाड़ा प्रतिनिधि

दुमका रामपुरहाट मार्ग पर शिकारीपाड़ा थाना अन्तर्गत चायपानी गांव के समीप दो गिट्टी लदे ट्रेलर के टकराने से चालक सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना शनिवार को हुई। वहीं दूसरी घटना घटना हरिपुर के समीप मिनी ट्रक व हाइवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पश्चिम बंगाल का बताया जाता है। मौके पर ग्रामीणों की मदद से दोनों घायल को पश्चिम बंगाल रामपुरहाट इलाज के लिए भेज दिया गया। बता दें कि दुमका रामपुरहाट सड़क पर प्रशासनिक उदासीनता के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। सड़क पर गड्ढे, अनावश्यक ब्रेकर, सड़क किनारे झूलती पेड़ों की डालियां, होटल में खुलेआम मिलते शराब पीकर चालकों द्वारा वाहन का परिचालन की जा रही है।