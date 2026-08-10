Dumka News: बेंगलुरु जाने के दौरान मसलिया के प्रवासी मजदूर की मौत,तीन दिन बाद पहुंचा शव

Dumka News: बेंगलुरु जाने के दौरान मसलिया के प्रवासी मजदूर की मौत,तीन दिन बाद पहुंचा शवबेंगलुरु जाने के दौरान मसलिया के प्रवासी मजदूर की मौत,तीन दिन बाद पहुंचा शव

Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के रानीघाघर पंचायत के केंद डंगाल गांव निवासी करीब 25 वर्षीय प्रवासी मजदूर डेबिड मुर्मू की मौत के तीन दिन बाद अंतिम संस्कार किया गया। एक तरफ लोग आदिवासी दिवस की खुशियां मनाने में मशगूल थे तो एक तरफ क्रंदन और चीत्कार से गांव का माहौल गमगीन हो गया था।

डेबिड की अंतिम यात्रा पैसे कमाने को निकला डेबिड पॉलीथिन में बन्धा घर पहुंचा तो सबके आंख भर गए। डेविड ने तो बस यही जिंदगी की शुरुआत ही की थी। शादी किये हुए तीन महीने भी नहीं हुए थे कि कमाने के लिए लेबर मेट के साथ काम करने निकल पड़ा। उन्हें क्या पता था कि यही उनका अंतिम सफर होगा।

परिवार की अनिश्चितता हालांकि अभी तक परिजनों को इस सच का पता नहीं चल सका कि आखिर किस परिस्थिति में डेविड की जान गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक को बीते 5 अगस्त को थाना क्षेत्र के एक मेट के द्वारा उनके घर से मजदूरी के लिए बेंगलुरु ले जाने को कहकर निकले थे और 6 अगस्त गुरुवार 1 बजे उनकी मौत हो जाने की सूचना फोन पर दिया गया और बताया कि तेलंगाना के काजीपट्टी में ट्रेन से गिरने से मौत हो गयी।

शव का आगमन और अंतिम संस्कार जिसके तीन दिन बाद 9 अगस्त रात करीब 12 बजकर 15 मिनट को एम्बुलेंस से उनका शव गांव पहुंचाया गया। देरी से शव पहुचने और मेट की अनुपस्थिति को लेकर परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मसलिया पुलिस को सूचना दी गई,लेकिन मेट के नहीं आने तक शव को नहीं लेने की बात पर अड़े रहे। अंततः लेबर मेट के आनेपर मामला शांत हुआ। जिसके बाद पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया।

फोटो-9दुमका-81,कैप्सन-शव के आने की प्रतिक्षा में बैठे मृतक के परिजन