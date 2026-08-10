Dumka News: फाइनांस कर्मी से मारपीट कर बाइक लूटी, तीन बदमाश फरार
Dumka News: फाइनांस कर्मी से मारपीट कर बाइक लूटी, तीन बदमाश फरारफाइनांस कर्मी से मारपीट कर बाइक लूटी, तीन बदमाश फरारफाइनांस कर्मी से मारपीट कर बाइक लूटी, तीन बदमा
Dumka News: हंसडीहा प्रतिनिधि। हंसडीहा-देवघर राष्ट्रीय राजमार्ग 133 पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के पगवारा पहाड़ के समीप रविवार देर रात अज्ञात बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक फाइनांस कर्मी के साथ मारपीट कर उसकी बाइक लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फाइनांस कंपनी का कर्मी अपनी बाइक से क्षेत्र में कार्य कर लौट रहा था। इसी दौरान पगवारा पहाड़ के समीप अपाचे बाइक पर सवार तीन युवकों ने उसे रोक लिया और मारपीट करते हुए उसकी बाइक को छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल कर्मी ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही हंसडीहा पुलिस एक्शन मोड में आ गई और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है तथा बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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