Dumka News: एसपी कॉलेज में सीट कटौती के विरोध में लगातार तीसरे दिन भी रहा तालाबंदी जारी

Dumka News: हिन्दुस्तान फॉलोअप : एसपी कॉलेज में सीट कटौती के विरोध में लगातार तीसरे दिन भी रहा तालाबंदी जारी एसपी कॉलेज में सीट कटौती के विरोध में लगातार तीसरे दि

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि।स्नातक की सीटों में भारी कटौती के खिलाफ एसपी कॉलेज में छात्र समन्वय समिति का आंदोलन लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। छात्र नेताओं के नेतृत्व में कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया जिसके कारण कॉलेज का पूरा शैक्षणिक कार्य ठप रहा। आंदोलनकारियों का कहना था कि सीटों में कटौती कर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्र नेता डॉ. श्याम देव हेंब्रम ने कहा कि पिछले वर्षों में कॉलेज में जितनी स्नातक सीटें थीं, उतनी ही इस बार भी रखी जाएं। किसी भी सूरत में सीटों में कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीटें कम होने से ग्रामीण और गरीब घरों के हजारों छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

आंदोलन के कारण कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा एसपी कॉलेज की स्नातक सीटों को 5,570 से घटाकर 2,820 कर देना छात्र हितों के विरुद्ध निर्णय है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। छात्र समन्वय समिति ने कहा कि कई गरीब, आदिवासी, ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र सरकारी महाविद्यालयों में नामांकन की आशा रखते हैं। सीटों में भारी कटौती के कारण बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

आगे की योजना छात्र नेताओं ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 10 अगस्त से सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में भी अनिश्चितकालीन तालाबंदी एवं व्यापक छात्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। तालाबंदी के कारण कॉलेज में पढ़ाई, नामांकन और अन्य प्रशासनिक कार्य पूरी तरह प्रभावित हुए। शिक्षकों और कर्मियों को भी कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया।

तालाबंदी के परिणाम फोटो संख्या-31-सीट कटौती के खिलाफ तालाबंदी से बंद हुआ एसपी कॉलेज का गेट