Dumka News: विधायक देवेंद्र कुंवर ने कांवरियों का किया स्वागत

Dumka News: श्रावणी मेला के दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम जाने वाले कांवरिया बंधुओं की सेवा के लिए नोनीहाट के कुंवरजी चौक के समीप विशेष सेवा शिविर लगाया गया है। इसी क्रम में रविवार को जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने कांवरिया बंधुओं का स्वागत करते हुए अपने हाथों से महाप्रसाद का वितरण किया। विधायक देवेंद्र कुंवर ने बाबा बासुकीनाथ धाम की ओर जा रहे कांवरिया श्रद्धालुओं को महाप्रसाद प्रदान कर उनकी मंगलमय एवं सुखद यात्रा की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवरिया बंधु सेवा शिविर पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। कांवरिया श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुंवरजी चौक के समीप लगाए गए सेवा शिविर में पेयजल, विश्राम सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

विधायक ने कहा कि बाबा बासुकीनाथ धाम जाने वाले कांवरिया बंधुओं की सेवा करना सौभाग्य की बात है। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सेवा और सुविधा का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सेवा शिविर से जुड़े लोगों को भी कांवरिया बंधुओं की बेहतर सेवा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सेवा शिविर में की गई व्यवस्थाओं की कांवरिया श्रद्धालुओं ने भी सराहना की और विधायक देवेंद्र कुंवर सहित आयोजन से जुड़े लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार, गुड्डू डोकानिया, नरेश यादव, नवीन अग्रवाल, रामकिनकर यादव, पवन गुप्ता, गोलू कुंवर, उत्सव कुमार, फंटूश कुमार, ढब्बू सेठ, लव कुमार, राजा कुंवर, महाराजा कुंवर, मुन्ना कुंवर, बुज्जू कुंवर, कमलीकांत झा, मिथिलेश महतो, रजनीश कुमार, प्रकाश कुमार, राहुल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।