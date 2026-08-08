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Dumka News: एसआईआर को लेकर मतदान केंद्रों पर लगा दो दिवसीय दावा-आपत्ति शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: सरैयाहाट प्रखंड में सभी मतदान केंद्रों पर दो दिवसीय दावा-आपत्ति शिविर आयोजित किया गया। पहले दिन बीएलओ ने मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची की जानकारी दी। मतदाताओं से अनुरोध किया गया कि वे अपने नाम जांचें और त्रुटियों की स्थिति में दावा-आपत्ति दर्ज कराएं।

एसआईआर को लेकर मतदान केंद्रों पर लगा दो दिवसीय दावा-आपत्ति शिविर
एसआईआर को लेकर मतदान केंद्रों पर लगा दो दिवसीय दावा-आपत्ति शिविर

Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। सरैयाहाट प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर दो दिवसीय दावा-आपत्ति शिविर का आयोजन किया गया है। शनिवार को शिविर के पहले दिन विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची से संबंधित जानकारी दी गई। उत्क्रमित उच्च विद्यालय दिग्घी स्थित मतदान केंद्र संख्या 247 एवं 248 पर बीएलओ सुमा देवी एवं सुनैना देवी ने शिविर में पहुंचे मतदाताओं को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कराया। साथ ही एएसडीडी सूची में नाम शामिल होने की स्थिति में उससे संबंधित जानकारी भी दी गई। बीएलओ ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने नाम एवं अन्य विवरणों की जांच कर लें।

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किसी प्रकार की त्रुटि अथवा आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति दर्ज कराएं। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

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