Dumka News: जिले के सभी मतदान केंद्रों पर एसआईआर को लेकर लगाया गया दावा-आपत्ति शिविर

Dumka News: -चुनाव आयोग के निर्देश पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतू प्रथम कैम्प का आयोजन सभी बूथों पर 8 व 9 अगस्त को किया जाना है

Dumka News: दुमका, हिटी। जिले के सभी सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार को एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर दो दिवसीय दावा-आपत्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची से संबंधित जानकारी दी गई। शिविर में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 तथा मतदाता सूची में संशोधन एवं अन्य सुधार के लिए फार्म-8 जमा लिया गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतू प्रथम कैम्प का आयोजन सभी बूथों पर 8 व 9 अगस्त को किया जाना है। इसी के तहत शनिवार को सभी बूथों पर कैम्प का आयोजन किया गया। प्रथम दिन कैम्प पहुंच लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं व प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त किया। इस बीच कई लोग परेशान भी दिखो। बीएओ व चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मियों ने लोगों को आएआईआर को लेकर लगने वाली कैम्प सहित अलग-अलग तिथि पर चुनाव आयोग के आदेश पर लगने वाले कैम्प की भी जानकारी दिया.

सरैयाहाट प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर एसआईआर को लेकर आयोजित हुआ कैम्प सरैयाहाट प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर दो दिवसीय दावा-आपत्ति शिविर का आयोजन किया गया है। शनिवार को शिविर के पहले दिन विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची से संबंधित जानकारी दी गई। उत्क्रमित उच्च विद्यालय दिग्घी स्थित मतदान केंद्र संख्या 247 एवं 248 पर बीएलओ सुमा देवी एवं सुनैना देवी ने शिविर में पहुंचे मतदाताओं को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कराया। साथ ही एएसडीडी सूची में नाम शामिल होने की स्थिति में उससे संबंधित जानकारी भी दी गई.

बीएलओ ने मतदाताओं से अपील की बीएलओ ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने नाम एवं अन्य विवरणों की जांच कर लें। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति दर्ज कराएं। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त की.

रानेश्वर में बीडीओ ने किया कैम्प का निरीक्षण एसआईआर को लेकर शनिवार को रानेश्वर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से योग्य नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण करने के लिए फार्म 6 एवं मतदाता पहचान पत्र में त्रुटि सुधार करने और एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म 8 उपलब्ध कराई गई। इस दौरान सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा मतदान केंद्र संख्या 265, 267 एवं 268 का औचक निरीक्षण किया। केंद्र में सबंधित बीएलओ के द्वारा फार्म 6 एवं फार्म 8 प्राप्त कर ऑनलाइन किया जा रहा था। प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्र से अब तक फार्म 6 के कुल 541 आवेदन एवं फार्म 8 से सबंधित कुल 92 आवेदन प्राप्त हुआ है। संबंधित आवेदन की जांच की जा रही है। और जांच के बाद ऑनलाइन कर दी जाएगी.

जामा के 123 बूथों पर लगा विशेष शिविर जामा में मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं आवश्यक संशोधन को लेकर शनिवार को जामा प्रखंड के 123 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 तथा मतदाता सूची में संशोधन एवं अन्य सुधार के लिए फार्म-8 जमा लिया गया। शिविर के दौरान कुल 369 आवेदन प्राप्त हुए। यह जानकारी प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी उमेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिविर में संबंधित बीएलओ एवं कर्मियों ने उपस्थित होकर लोगों से आवेदन प्राप्त किए.

शिकारीपाड़ा में 126 मतदान केंद्रो पर नए नाम जोड़ने के लिए 170 आवेदन हुए प्राप्त शिकारीपाड़ा में एसआईआर को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर विशेष गहन जांच को लेकर दो दिवसीय शिविर आयोजित की गई। सभी शिविर में प्रपत्र 6 फॉर्म प्राप्त किए गए। प्रखंड के कुल 126 मतदान केंद्रो पर आयोजित शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए करीब 170 आवेदन प्राप्त किए गए। शिव शनिवार एवं रविवार को की जानी है। सभी बीएलओ को इस कार्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देश से अवगत कराते हुए बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया गया.

फोटो संख्या-03-सरैयाहाट में दावा-आपत्ति को लेकर शिविर पहुंचे लोग

फोटो संख्या-20-रानेश्वर प्रखंड में लगे कैम्प के दौरान निरीक्षण करने पहुंचे बीडीओ

फोटो संख्या-21-काठीकुंड के लखनपुर बूथ पर लगे कैम्प में फॉम लेने पहुंचे मतदाता

फोटो संख्या-22-जामा प्रखंड के ढोढली पंचायत बूथ संख्या 216 हरिणगोहाल गांव में उपस्थित कर्मी

फोटो संख्या-23-शिकारीपाड़ प्रखंड में लगे कैम्प में फॉम भरकर जमा करते मतदाता