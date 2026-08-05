Dumka News: पांच दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन

Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। जाति, स्थानीय निवासी, आय एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए सरैयाहाट अंचल कार्यालय की ओर से पांच दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान तीन अगस्त से सात अगस्त तक चलेगा। इस संबंध में अंचल अधिकारी ने आदेश जारी कर सभी राजस्व उप निरीक्षकों, अंचल निरीक्षक एवं प्रज्ञा केंद्र संचालकों को निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित रहकर आवेदनों का ऑनलाइन निष्पादन कर समय पर प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया है। अपर समाहर्ता दुमका के निर्देश के आलोक में आयोजित इस विशेष अभियान के तहत 3, 4 एवं 7 अगस्त को प्रखंड-सह-अंचल सभागार सरैयाहाट में शिविर लगाया जाएगा, जहां सभी राजस्व उप निरीक्षक मौजूद रहेंगे।