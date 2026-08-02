Dumka News: विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन
Dumka News: प्रखंड कार्यालय गोपीकांदर में शनिवार को आयोजित सबकी योजना, सबका विकास अभियान 2026-27 अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के दो दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम
Dumka News: प्रखंड कार्यालय गोपीकांदर में शनिवार को आयोजित सबकी योजना, सबका विकास अभियान 2026-27 अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के दो दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त) के अवसर पर विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिनी संस्था के सुपरवाइजर इरशाद अंसारी ने प्रतिभागियों को विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन्म के पहले एक घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान कराना, जन्म से छह माह तक केवल मां का दूध देना तथा छह माह के बाद पूरक आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना, शिशु के स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
आगे उन्होंने बताया कि स्तनपान से शिशु को आवश्यक पोषक तत्व एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है, जिससे कुपोषण, संक्रमण एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायता मिलती है। माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी स्तनपान लाभकारी है तथा यह मां और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध को सुदृढ़ करता है।इस अवसर पर प्रतिभागियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने पंचायतों में गर्भवती एवं धात्री माताओं, परिवार के सदस्यों तथा समुदाय को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करें तथा प्रत्येक नवजात को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सखी मंडल की दीदियां एवं ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के सदस्य उपस्थित रहे।
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