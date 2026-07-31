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Dumka News: सरकार के पास सिंचाई व्यवस्था की कोई ठोस इच्छाशक्ति नहीं : सीता सोरेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दुमका, भाजपा नेत्री पूर्व विधायक सीता सोरेन ने जामा प्रखंड के चिगलपहाड़ी गांव में किसान महिलाओं के साथ धान रोपाई की। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की और राज्य सरकार पर कृषि के प्रति अनदेखी का आरोप लगाया। सोरेन ने पलायन सहित रोजगार के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

Dumka News: सरकार के पास सिंचाई व्यवस्था की कोई ठोस इच्छाशक्ति नहीं : सीता सोरेन

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। भाजपा नेत्री पूर्व विधायक सीता सोरेन ने गुरुवार को जामा प्रखंड के चिगलपहाड़ी गांव में किसान महिलाओं के साथ खेत में उतरकर धान रोपनी की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ धान की रोपाई की, उनसे बातचीत कर खेती-किसानी और रोजमर्रा की समस्याओं की जानकारी ली। भाजपा नेत्री पूर्व विधायक सीता सोरेन को खेत में अपने बीच धान रोपते पाकर महिलाएं काफी खुश नजर आई।

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किसानों की समस्याएँ

महिलाओं व किसानों ने पूर्व विधायक सीता सोरेन को खुलकर खेती के दौरान हो रही समस्याओं को रखा। मौके पर भाजपा नेत्री पूर्व विधायक सीता सोरेन ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन आज भी वे कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

सरकार पर निशाना

इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र की अनदेखी के कारण किसानों को खाद, बीज, सिंचाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। कहा इस बार बारिश काफी कम होने की आसार है। 27 प्रतिशत के आस पास ही अब तक खेती होने की जानकारी मिली है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास किसानों के खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था किए जाने की कोई ठोस इच्छाशक्ति नहीं है।

पलायन का मुद्दा

उन्होंने इस बीच संताल परगना में पलायन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवाओं और मजदूरों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। उनका आरोप था कि सरकार पलायन रोकने में विफल रही है। यदि गांवों में रोजगार और कृषि को मजबूती दी जाए, तो लोगों को अपने घर-परिवार छोड़कर बाहर काम करने की मजबूरी नहीं होगी।

सामान्य प्रश्न

सीता सोरेन ने कहां पर धान रोपाई की?
सीता सोरेन ने जामा प्रखंड के चिगलपहाड़ी गांव में धान रोपाई की।
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