Dumka News: उपायुक्त ने किया सिल्क वस्त्रों पर ब्लॉक प्रिंटिंग एवं मूल्य संवर्धन कार्य के ट्रायल का निरीक्षण
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। उपायुक्त ने किया सिल्क वस्त्रों पर ब्लॉक प्रिंटिंग एवं मूल्य संवर्धन कार्य के ट्रायल का निरीक्षण उपायुक्त ने किया सिल्क वस्त्रों पर
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बुधवार को जिले में रेशम आधारित आजीविका को नई दिशा देने की पहल के तहत उद्योग विभाग के रेशम कार्यालय परिसर में सिल्क वस्त्रों पर ब्लॉक प्रिंटिंग एवं मूल्य संवर्धन कार्य के ट्रायल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न कार्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग एवं आवश्यक सुझाव देने का आश्वासन दिया। उपायुक्त ने कहा कि अब तक दुमका में मुख्य रूप से रेशम के कोकून उत्पादन पर ही विशेष रूप से कार्य होता रहा है। अब जिले में सिल्क वस्त्रों पर ब्लॉक प्रिंटिंग, जादोपटिया पेंटिंग, कांथा स्टिच सहित अन्य कलात्मक कार्यों के माध्यम से मूल्य संवर्धन कर साड़ी, शॉल एवं अन्य परिधानों का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय सिल्क उद्योग को नई पहचान मिलने के साथ-साथ उत्पादों का बाजार भी विस्तृत होगा।
उपायुक्त का निरीक्षण
उन्होंने बताया कि इस पहल से जिले की लगभग 200 महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से आजीविका का अवसर प्राप्त होगा। स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले सिल्क उत्पादों के विपणन हेतु झारक्राफ्ट से समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सके।
पहल का सफल संचालन
उल्लेखनीय है कि इस पहल को सफल बनाने के लिए मयूराक्षी सिल्क, झारक्राफ्ट, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, रेशम विभाग एवं सेंट्रल सिल्क बोर्ड आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कला एवं कौशल का उपयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले सिल्क उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे दुमका को सिल्क उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान मिल सके।
फोटो संख्या-07-रेशम कार्यालय परिसर में सिल्क वस्त्रों पर ब्लॉक प्रिंटिंग एवं मूल्य संवर्धन कार्य के ट्रायल का निरीक्षण करते उपायुक्त
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