Dumka News: उपायुक्त ने किया सिल्क वस्त्रों पर ब्लॉक प्रिंटिंग एवं मूल्य संवर्धन कार्य के ट्रायल का निरीक्षण

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बुधवार को जिले में रेशम आधारित आजीविका को नई दिशा देने की पहल के तहत उद्योग विभाग के रेशम कार्यालय परिसर में सिल्क वस्त्रों पर ब्लॉक प्रिंटिंग एवं मूल्य संवर्धन कार्य के ट्रायल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न कार्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग एवं आवश्यक सुझाव देने का आश्वासन दिया। उपायुक्त ने कहा कि अब तक दुमका में मुख्य रूप से रेशम के कोकून उत्पादन पर ही विशेष रूप से कार्य होता रहा है। अब जिले में सिल्क वस्त्रों पर ब्लॉक प्रिंटिंग, जादोपटिया पेंटिंग, कांथा स्टिच सहित अन्य कलात्मक कार्यों के माध्यम से मूल्य संवर्धन कर साड़ी, शॉल एवं अन्य परिधानों का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय सिल्क उद्योग को नई पहचान मिलने के साथ-साथ उत्पादों का बाजार भी विस्तृत होगा।