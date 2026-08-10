Dumka News: श्रावणी मेला के 11वें दिन बीतने के बाद भी दुकानदारों को मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए नहीं बना है पास
Dumka News: -बासुकीनाथ मंदिर में पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को प्रशासन द्वारा मंगलवार तक पास बना दिया जाएगा : बादल श्रावणी मेला के 11वें दिन बीतने के बाद
Dumka News: श्रावणी मेला के 11वें दिन बीतने के बाद भी दुकानदारों को मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए नहीं बना है पास
पार्श्वभूमि
-बासुकीनाथ मंदिर में पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को प्रशासन द्वारा मंगलवार तक पास बना दिया जाएगा : बादल
जरमुंडी प्रतिनिधि
समस्या का समाधान
बासुकीनाथ मंदिर परिसर के अंदर फूल, बेलपत्र, अगरबत्ती, पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को अब तक मंदिर प्रबंधन के द्वारा निर्गत किया जाने वाला परिचय पत्र सह प्रवेश पास निर्गत नहीं किया गया था जिसके कारण दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही थी। श्रावणी मेला के 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक उन्हें पास नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज सभी दुकानदारों ने पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। पूर्व agricole मंत्री ने तत्परता दिखाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर इस दिशा में आवश्यक पहल करते हुए यथाशीघ्र पास बनने का आश्वासन दुकानदारों को दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला का सालोंभर सबों को इंतजार रहता है। यह बेहद दुखद है कि अबतक सभी दुकानदारों का पास नहीं बनाया गया है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए दुकानदारों को बताया कि प्रशासन द्वारा मंगलवार तक पास बना दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख बसंती टुडू, जरमुंडी के बीडीओ कुंदन भगत, सीओ संजय कुमार समेत अन्य मौजूद थे।
दृश्य
फोटो-9दुमका-69,कैप्सन- पदाधिकारियों से बात करते पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख व मौजूद दुकानदार
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