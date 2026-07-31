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Dumka News: सोनी देवी बनीं विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष, बाल्मिकी उपाध्यक्ष चुने गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: सरैयाहाट के आदर्श मध्य विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी) का पुनर्गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बाल्मिकी कुमार मंडल ने की। अभिभावकों की सहमति से सोनी देवी को अध्यक्ष और बाल्मीकी कुमार मंडल को उपाध्यक्ष चुना गया। नए सदस्यों के चयन से विद्यालय के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई गई।

Dumka News: सोनी देवी बनीं विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष, बाल्मिकी उपाध्यक्ष चुने गए

Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय सरैयाहाट में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी) के पुनर्गठन को लेकर अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बाल्मिकी कुमार मंडल ने की, जबकि पर्यवेक्षक के रूप में उदयकांत यादव उपस्थित रहे। बैठक में अभिभावकों की सर्वसम्मति से सोनी देवी को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तथा बाल्मिकी कुमार मंडल को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा विद्यालय के सुचारु संचालन एवं विकास कार्यों में सहभागिता के लिए 20 अभिभावकों का समिति सदस्य के रूप में चयन किया गया। नवनिर्वाचित समिति को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्याम लाल महतो ने सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई दी।

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उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों की नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने तथा अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से आपसी समन्वय के साथ विद्यालय हित में कार्य करने तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सकारात्मक सहयोग देने का आह्वान किया। बैठक में विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक एवं नवगठित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। नई समिति के गठन से विद्यालय के शैक्षणिक एवं विकासात्मक कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई।

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