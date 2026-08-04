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Dumka News: लक्ष्मी बनीं विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष, अरविंद मंडल उपाध्यक्ष निर्वाचित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: सरैयाहाट के प्लस टू राजकीयकृत उच्च विद्यालय में अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई। 19 अभिभावकों का विद्यालय प्रबंधन समिति में चयन हुआ। लक्ष्मी कुमारी को अध्यक्ष और अरविंद मंडल को उपाध्यक्ष चुना गया। प्रधानाध्यापक बिरेंद्र कुमार ने समिति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। यह समिति विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करेगी।

Dumka News: लक्ष्मी बनीं विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष, अरविंद मंडल उपाध्यक्ष निर्वाचित

Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित प्लस टू राजकीयकृत उच्च विद्यालय सरैयाहाट में सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी) के पुनर्गठन को लेकर अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नसीमा बीबी ने की, जबकि सीआरपी संजय कुमार पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से 19 अभिभावकों का विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में चयन किया गया। इसके बाद लक्ष्मी कुमारी को समिति का अध्यक्ष तथा अरविंद मंडल को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं शेष 17 सदस्यों को विद्यालय के विकास एवं संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। समिति में 6 पदेन सदस्यों को रखा गया है। जिसमें विद्यालय सचिव बिरेंद्र कुमार, वार्ड सदस्य बिष्णु मंडल, आंगनबाड़ी सेविका कविता कुमारी और पुजा कुमारी सहित शिक्षिका रश्मि शर्मा व शिक्षक प्रमोद कुमार दास है.

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नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह सचिव बिरेंद्र कुमार ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। समिति विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक वातावरण में सुधार, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।

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सकारात्मक सहयोग का आह्वान

उन्होंने सभी सदस्यों से आपसी समन्वय एवं पारदर्शिता के साथ विद्यालय हित में कार्य करने तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सकारात्मक सहयोग देने का आह्वान किया। बैठक में विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक एवं नवगठित समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नई समिति के गठन से विद्यालय के शैक्षणिक स्तर में सुधार तथा विकासात्मक कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई.

सामान्य प्रश्न

बैठक में कितने अभिभावकों का चयन हुआ?
बैठक में सर्वसम्मति से 19 अभिभावकों का विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में चयन किया गया।
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