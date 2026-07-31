Dumka News: अभिभावकों की कम उपस्थिति पर प्रबंधन समिति पुनर्गठन हुई रद्द
Dumka News: मसलिया प्रखंड के प्लस टू उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रवंधन समिति गठन के लिए हुई आमसभा में केवल 10 प्रतिशत अभिभावक ही उपस्थित हुए। इसके कारण समिति का गठन रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समिति का गठन 31 जुलाई तक करना है। अगली बैठक 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी।
Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के प्लस टू उच्च विद्यालय मसलिया में विद्यालय प्रवंधन समिति की गठन को लेकर काफी गहमा गहमी देखा गया। विद्यालय में मात्र 10 प्रतिशत अभिभावकों की उपस्थिति होने पर समिति का गठन को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 जुलाई तक सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रवंधन समिति की गठन किया जाना है। जिसके तहत गुरुवार को प्लस टू उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रवंधन समिति गठन हेतु आमसभा का आयोजन पूर्व अध्यक्ष कालाचांद नंदी के अध्यक्षता में की गई। विद्यालय में नामांकित कुल 1028 बच्चों के अभिभावक में से मात्र 126 अभिभावक सहित ग्रामीण उपस्थित हुए।
जबकि समिति की गठन में के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अभिभावकों की उपस्थिति आवश्यक है। जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मौके पर उपस्थित शिक्षा विभाग के बीपीओ उषा किरण हांसदा एवं पर्यवेक्षक कंचना कुमारी सहित अध्यक्ष कालाचांद नंदी ने विद्यालय प्रवंधन समिति के गठन को रद्द करते हुए आगामी 12 अगस्त को पुनः समिति गठन करने का निर्णय लिया।
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