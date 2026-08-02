Dumka News: शहर के फीडर-4 में दोपहर तक बाधित रहेगी बिजली
Dumka News: विद्युत सब स्टेशन महुआडंगाल के फीडर-4 में 2 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह मेंटेनेंस कार्य के तहत किया जा रहा है, जिसमें पेड़ों की टहनियाँ काटी जाएँगी, जो तारों के निकट हैं। सहायक विद्युत अभियंता ने असुविधा के लिए खेद प्रकट किया।
Dumka News: विद्युत सब स्टेशन महुआडंगाल के अन्तर्गत फीडर-4 में तारों से सटे पेड़ों की टहनियों को काटने के साथ-साथ मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसके लिए 2 अगस्त को फीडर-4 में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी सहायक विद्युत अभियंता ने दी और इस असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। उनका कहना है कि फीडर-4 में कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां तार से स्पर्श कर रही है। पेड़ों की टहनियों से बिजली के तार टूटने का डर बना रहता है। इसलिए पेड़ों की टहनियों को काटना जरुरी है।
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