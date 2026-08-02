Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dumka News: शहर के फीडर-4 में दोपहर तक बाधित रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

Dumka News: विद्युत सब स्टेशन महुआडंगाल के फीडर-4 में 2 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह मेंटेनेंस कार्य के तहत किया जा रहा है, जिसमें पेड़ों की टहनियाँ काटी जाएँगी, जो तारों के निकट हैं। सहायक विद्युत अभियंता ने असुविधा के लिए खेद प्रकट किया।

Dumka News: शहर के फीडर-4 में दोपहर तक बाधित रहेगी बिजली

Dumka News: विद्युत सब स्टेशन महुआडंगाल के अन्तर्गत फीडर-4 में तारों से सटे पेड़ों की टहनियों को काटने के साथ-साथ मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसके लिए 2 अगस्त को फीडर-4 में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी सहायक विद्युत अभियंता ने दी और इस असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। उनका कहना है कि फीडर-4 में कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां तार से स्पर्श कर रही है। पेड़ों की टहनियों से बिजली के तार टूटने का डर बना रहता है। इसलिए पेड़ों की टहनियों को काटना जरुरी है।

ये भी पढ़ें:Purnia News: आज चार घंटे बाधित रहेगी बिजली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dumka Latest News Dumka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।