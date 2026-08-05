Dumka News: नेहरू युवा पार्क की बदली तस्वीर, गुलजार हुआ परिसर
Dumka News: रामगढ़ के नेहरू युवा पार्क में अब बच्चों की चहल-पहल बढ़ गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेन्द्र सिन्हा के प्रयासों से पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है। साफ-सफाई और मनोरंजन के साधनों के चलते यह स्थान अब बच्चों और अभिभावकों के लिए आकर्षक साबित हो रहा है।
Dumka News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय के ठीक सामने स्थित नेहरू युवा पार्क अब पूरी तरह से खिल उठा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेन्द्र सिन्हा के प्रयासों से पार्क की व्यवस्था और सुंदरता में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी वीरान नजर आने वाला पार्क अब बच्चों की चहल-पहल से गुलजार हो गया है।
पार्क का विकास
पार्क में साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिए जाने के बाद यहां बच्चों का आगमन लगातार बढ़ रहा है। बच्चे पार्क में पहुंचकर झूले और अन्य मनोरंजन के साधनों का आनंद ले रहे हैं। शाम होते ही पार्क में बच्चों की आवाजाही और उनकी किलकारियों से पूरा परिसर जीवंत नजर आने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रखंड मुख्यालय के सामने स्थित यह पार्क बच्चों के लिए मनोरंजन और खेलकूद का बेहतर स्थान बन सकता है।
भविष्य की उम्मीदें
पार्क के विकसित होने से बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों में भी खुशी का माहौल है। लोगों ने उम्मीद जताई कि पार्क की देखरेख और साफ-सफाई का कार्य नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि आने वाले दिनों में यह रामगढ़ का एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल बन सके। नेहरू पार्क में जीम, खेलकूद का सामान, नेहरू की प्रतिमा का सौंदर्यकरण तथा बेस्ट कीमती पौधा आदि से हुआ पार्क जगमग। बताते चले की प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेन्द्र सिन्हा के प्रयासों की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि नेहरू युवा पार्क का बदलता स्वरूप बच्चों के लिए खुशी और मनोरंजन का नया केंद्र बन गया है।
सामान्य प्रश्न
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