Dumka News: विवेकानंद मोहली बने दलाही उच्च विद्यालय के अध्यक्ष

Dumka News: मसलिया/ दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के सर्वेश्वर यादव उच्च विद्यालय दलाही में बुधवार को विद्यालय प्रवंधन समिति के पुनर्गठन हेतु अभिभावकों की एक बैठक आहूत की गई। जिसकी अध्यक्षता विधान चंद्र दास ने की। मौके पर्यवेक्षक के रूप में सीआरपी विश्वजीत राहा उपस्थित थे। इस अवसर पर अभिभावकों की सर्व सम्मति से विवेकानंद मोहली को विद्यालय प्रवंधन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में प्रिशिला बेसरा को चयन कर लिया गया। वहीं अन्य 19 अभिभावकों को सदस्य के रूप में चयन किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक काशीनाथ महतो ने नवगठित समिति के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय प्रवंधन समिति विद्यालय के समग्र विकास, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, बच्चों की नियमित उपस्थिति तथा अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।