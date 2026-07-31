Dumka News: बकाया मानदेय का नहीं हुआ भुगतान तो एक अगस्त से हड़ताल पर जांएगे कर्मी
Dumka News: रामगढ़ प्रखंड कार्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने लंबित मानदेय भुगतान के खिलाफ बीडीओ को आवेदन सौंपा है। कर्मियों का कहना है कि 20 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। अगर जल्दी भुगतान नहीं हुआ, तो वे 1 अगस्त 2026 को सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।
Dumka News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने लंबे समय से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को आवेदन सौंपा है। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो वे 1 अगस्त 2026 से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इससे प्रखंड कार्यालय के दैनिक कार्यों पर असर पड़ने की संभावना है। बीडीओ को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि रामगढ़ प्रखंड कार्यालय में एम/एस रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा. लि. रांची के माध्यम से कुल चार कर्मी कार्यरत हैं। इनमें दो कंप्यूटर सहायक (कंप्यूटर ऑपरेटर) तथा एक एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
ये सभी कर्मचारी कार्यालय के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्य, सरकारी पत्राचार, प्रतिवेदन तैयार करना, टाइपिंग, विभिन्न योजनाओं की डेटा एंट्री, वाहन संचालन, कार्यालय की साफ-सफाई सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।आवेदन के अनुसार कर्मचारियों को जनवरी 2025 में अंतिम बार मानदेय का भुगतान किया गया था। इसके बाद फरवरी 2025 से जुलाई 2026 तक लगातार 20 माह से मानदेय नहीं मिला है। कर्मियों का कहना है कि आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है।
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