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Dumka News: ई-रिक्शा प्रवेश पास और आवागमन रूट न मिलने से चालकों ने किया हड़ताल, सामाजिक हस्तक्षेप से मामला सुलझा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ में ई-रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन की ओर से निर्धारित रूट न मिलने के कारण चालकों ने हड़ताल की। सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन मंडल ने उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासन से समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान किया। बाद में चालकों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें ई-रिक्शा चलाने की अनुमति मिलेगी।

ई-रिक्शा प्रवेश पास और आवागमन रूट न मिलने से चालकों ने किया हड़ताल, सामाजिक हस्तक्षेप से मामला सुलझा
ई-रिक्शा प्रवेश पास और आवागमन रूट न मिलने से चालकों ने किया हड़ताल, सामाजिक हस्तक्षेप से मामला सुलझा

Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ में ई-रिक्शा चालकों की समस्या को लेकर गुरूवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। मेले क्षेत्र में ई-रिक्शा प्रवेश के लिए कोई निर्धारित रूट नहीं दिए जाने से नाराज स्थानीय ई-रिक्शा चालकों ने फोटो ई रिक्शा खड़ी कर हड़ताल कर दी। ई-रिक्शा चालकों ने कहा कि श्रावणी मेला के प्रशासनिक बैठक में गोदाम रोड को ई-रिक्शा के लिए दिया गया है और अभी प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है । ई रिक्शा चालकों के हड़ताल और विरोध प्रदर्शन से मामला उलझता देख सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन मंडल मौके पर पहुंचे।

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उन्होंने ई-रिक्शा चालकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए मामला शांत कराने की पहल की। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा समझा-बुझाकर सभी ई-रिक्शा चालकों को आश्वास्त किया गया कि उन्हें बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर गोदाम रोड से ई-रिक्शा प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आश्वासन के बाद चालक काम पर लौटने को राजी हुए l

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