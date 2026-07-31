Dumka News: ई-रिक्शा प्रवेश पास और आवागमन रूट न मिलने से चालकों ने की हड़ताल
Dumka News: श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ में ई-रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें निर्धारित रूट न मिलने के कारण हड़ताल करनी पड़ी। सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन मंडल ने उनकी समस्याओं का समाधान किया और ई-रिक्शा चालकों को आश्वस्त किया कि गोदाम रोड पर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद चालकों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया।
Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ में ई-रिक्शा चालकों की समस्या को लेकर गुरूवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। मेले क्षेत्र में ई-रिक्शा प्रवेश के लिए कोई निर्धारित रूट नहीं दिए जाने से नाराज स्थानीय ई-रिक्शा चालकों ने फोटो ई रिक्शा खड़ी कर हड़ताल कर दी। ई-रिक्शा चालकों ने कहा कि श्रावणी मेला के प्रशासनिक बैठक में गोदाम रोड को ई-रिक्शा के लिए दिया गया है और अभी प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है । ई रिक्शा चालकों के हड़ताल और विरोध प्रदर्शन से मामला उलझता देख सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन मंडल मौके पर पहुंचे।
उन्होंने ई-रिक्शा चालकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए मामला शांत कराने की पहल की। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा समझा-बुझाकर सभी ई-रिक्शा चालकों को आश्वास्त किया गया कि उन्हें बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर गोदाम रोड से ई-रिक्शा प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आश्वासन के बाद चालक काम पर लौटने को राजी हुए l
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