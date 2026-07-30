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Dumka News: बाबा ज्ञानेश्वर मंदिर में श्रावणी जलाभिषेक की तैयारी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: मसलिया प्रखंड के बड़ा डुमरिया पंचायत में बाबा ज्ञानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक की तैयारी के लिए बैठक हुई। 3 अगस्त को श्रावण के पहले सोमवार को भक्त शीला नदी से जल भरकर एकत्र होकर बाबा ज्ञानेश्वर धाम जाएंगे। सभी भक्त भगवा रंग की ड्रेस में सुबह 8:00 बजे मंदिर पहुंचेंगे।

बाबा ज्ञानेश्वर मंदिर में श्रावणी जलाभिषेक की तैयारी शुरू
बाबा ज्ञानेश्वर मंदिर में श्रावणी जलाभिषेक की तैयारी शुरू

Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड के बड़ा डुमरिया पंचायत अंतर्गत घुरमुंदनी गांव के नदी किनारे स्थित बाबा ज्ञानेश्वर मंदिर में श्रावण माह में जलाभिषेक की तैयारी को लेकर बैठक हुई। जिसकी की अध्यक्षता भागीरथ महतो ने की। बैठक में नौजोरा और घुरमुंदनी के श्रद्धालु शामिल हुए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रावण के पहले सोमवार को 3 अगस्त को बोल बम का जत्था बनाकर बाजा-गाजा के साथ शीला नदी से जल भरकर बाबा ज्ञानेश्वर धाम में जलाभिषेक किया जाएगा। सभी भक्त एक ही ड्रेस भगवा रंग में सुबह 8:00 बजे मंदिर पहुंचेंगे और बोल बम के नारे लगाते हुए जुलूस के साथ जाएंगे।

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ज्ञानेश्वर बाबा धाम समिति की ओर से सभी भक्तों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। मौके पर ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार मंडल, राधेश्याम सिंह, भगीरथ महतो आदि मैजूद रहे।

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