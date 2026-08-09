Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dumka News: स्वतंत्रतता दिवस को लेकर बीडीओ ने की पदाधिकारी के साथ बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि।स्वतंत्रतता दिवस को लेकर बीडीओ ने की पदाधिकारी के साथ बैठकस्वतंत्रतता दिवस को लेकर बीडीओ ने की पदाधिकारी के साथ बैठकस्वतंत्रतता दिवस

Dumka News: स्वतंत्रतता दिवस को लेकर बीडीओ ने की पदाधिकारी के साथ बैठक

Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि।मसलिया प्रखंड सभागार में शनिवार को बीडीओ अजफर हसनैन प्रखंड परिसर सहित प्रखंड क्षेत्र में 15 अगस्त की तैयारी को लेकर एक बैठक एक आवश्यक बैठक की। बैठक में बीडीओ ने स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण को लेकर सबकी सहमति से समय सारणी तय किया गया। जिसमें थाना परिसर पूर्वाह्न 8 बजे, पशु चिकित्सालय 8.10, जनजातीय आवासीय विद्यालय 8.20, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 8.30, वन परिसर 8.35, प्लस टू उच्च विद्यालय 8.45, प्रखंड सह अंचल कार्यालय 9 बजे, कन्या मध्य विद्यालय 9.15, बीआरसी 9.35 एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय 9.50 रखा गया है। वहीं प्रखंड परिसर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छत्राओं द्वारा ड्रम के थाप पर परेड एवं विद्यालय के छात्र-छत्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है।

ये भी पढ़ें:Supaul News: सुपौल : धूमधाम से 15 अगस्त मनाने का निर्णय, 12 को निकलेगी तिरंगा यात्रा

वहीं प्रखंड के सभी विद्यालयों में क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसके पश्चात बीडीओ अपने प्रखंड कर्मियों के साथ योजनाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में योजनाओं में मानव दिवस की सृजन नगण्य रहने के कारण कर्मियों को फटकार लगाई। मानव दिवस सृजन में बढ़ोत्तरी होने पर ही बेतन निर्गत किया जाएगा। वीबीजी राम जी योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि इसके तहत व्यकिगत योजना में 2 लाख तक कि योजना साथ ही इसी योजना के अंतर्गत जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय की मरम्मती कराने का प्रावधान किया गया हैफोटो संख्या-42-प्रखंड परिसर में बैठक करते बीडीओ अजफर हसनैन

ये भी पढ़ें:Ranchi News: तोरपा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, झंडोतोलन का समय तय
ये भी पढ़ें:Jhansi News: जनपद में हर घर तिरंगा का भव्यता से होगा आयोजन तैयारियां पूरी हुई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dumka Latest News Independence Day Dumka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।