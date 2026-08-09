Dumka News: स्वतंत्रतता दिवस को लेकर बीडीओ ने की पदाधिकारी के साथ बैठक
Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि।स्वतंत्रतता दिवस को लेकर बीडीओ ने की पदाधिकारी के साथ बैठकस्वतंत्रतता दिवस को लेकर बीडीओ ने की पदाधिकारी के साथ बैठकस्वतंत्रतता दिवस
Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि।मसलिया प्रखंड सभागार में शनिवार को बीडीओ अजफर हसनैन प्रखंड परिसर सहित प्रखंड क्षेत्र में 15 अगस्त की तैयारी को लेकर एक बैठक एक आवश्यक बैठक की। बैठक में बीडीओ ने स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण को लेकर सबकी सहमति से समय सारणी तय किया गया। जिसमें थाना परिसर पूर्वाह्न 8 बजे, पशु चिकित्सालय 8.10, जनजातीय आवासीय विद्यालय 8.20, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 8.30, वन परिसर 8.35, प्लस टू उच्च विद्यालय 8.45, प्रखंड सह अंचल कार्यालय 9 बजे, कन्या मध्य विद्यालय 9.15, बीआरसी 9.35 एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय 9.50 रखा गया है। वहीं प्रखंड परिसर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छत्राओं द्वारा ड्रम के थाप पर परेड एवं विद्यालय के छात्र-छत्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है।
वहीं प्रखंड के सभी विद्यालयों में क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसके पश्चात बीडीओ अपने प्रखंड कर्मियों के साथ योजनाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में योजनाओं में मानव दिवस की सृजन नगण्य रहने के कारण कर्मियों को फटकार लगाई। मानव दिवस सृजन में बढ़ोत्तरी होने पर ही बेतन निर्गत किया जाएगा। वीबीजी राम जी योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि इसके तहत व्यकिगत योजना में 2 लाख तक कि योजना साथ ही इसी योजना के अंतर्गत जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय की मरम्मती कराने का प्रावधान किया गया हैफोटो संख्या-42-प्रखंड परिसर में बैठक करते बीडीओ अजफर हसनैन
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