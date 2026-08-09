Dumka News: बांस-बल्लियों के सहारे बिजली तार खींचे जाने पर महाप्रबंधक ने जताई नाराजगी

Dumka News: -दुमका शहर के हरणाकुंडी मुहल्ले में 50 से अधिक घरों में बांस व बल्लियों के सहारे खींचे गए है बिजली के कनेक्शनबांस-बल्लियों के सहारे बिजली तार खींचे जा

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। शहर के हरणाकुंडी रोड काली मंदिर के पास बांस व बल्लियों के सहारे बिजली तार खींचे जाने पर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दुमका के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता राकेश प्रसाद ने काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बांस या बल्लियों के सहारे बिजली की आपूर्ति होना पूरी तरह से असुरक्षित है। इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लोगों की जाने भी जा सकती है।

समस्या का निराकरण शनिवार को स्थल निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने अधिकारियों एवं कर्मियों को जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया है। बता दें कि हरणाकुंडी दुमका शहर से सटा हुआ है। इस मुहल्ले में करीब 50 से अधिक मकान बने हुए है। अधिकांश घरों में बांस और बल्लियों के सहारे ही बिजली के तार खींचे गए है।

घटनाएँ और नाराजगी पांच दिन पहले बिजली के तार से स्पर्श करने पर एक मवेशी की मौत हो गई थी। घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी थीं। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से शिकायत भी की थी। शिकायत मिलने पर महाप्रबंधक शनिवार को खुद कार्यपालक अभियंता अमिताभ बच्चन सोरेन को लेकर स्थल पहुंच गए। उनके पीछे-पीछे कनीय अभियंता व अन्य बिजली कर्मी भी पहुंचे हुए थे। बांस और बल्लियों के सहारे बिजली तार खींचे देख महाप्रबंधक सन्न रह गए।

स्थायी समाधान उन्होंने कहा कि बांस और बल्लियों के सहारे बिजली के कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार गांव-गांव में पक्की पोल लगाकर बिजली कनेक्शन दे रही है। उन्होंने बताया कि पक्की पोल लगाने के एवज में उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। महाप्रबंधक ने कहा कि हरणाकुंडी मुहल्ले में 15 दिन के अंदर ही नए ट्रांसफार्मर लगा दिए जाएंगे। पक्की पोल के साथ तार भी जल्द ही खींचे जाएंगे। व्यवस्थित ढंग से बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

फोटो-8दुमका-60-61,कैप्सन-हरणाकुंडी मुहल्ले में बांस व बल्लियों के सहारे तार खींचे जाने की सूचना पर स्थल का निरीक्षण करते महाप्रबंधक