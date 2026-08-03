Dumka News: दुमका में शुरू हुआ खुशी मिशन अभियान खुशी रथ

Dumka News: दुमका में रविवार को खुशी मिशन अभियान का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य मानसिक तनाव, अवसाद और सामाजिक विघटन को कम करना है। यह अभियान 02 से 09 अगस्त तक जिले के विभिन्न गांवों और शहरों में खुशी का संदेश फैलाएगा। शिक्षकों ने बताया कि खुशी केवल एक भावना है, जो सकारात्मक सोच से उत्पन्न होती है।

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। बढ़ते मानसिक तनाव, अवसाद और सामाजिक विघटन के दौर में लोगों के जीवन में सकारात्मकता आत्मविश्वास और खुशहाली का संचार करने के उद्देश्य से रविवार को दुमका में खुशी मिशन अभियान का उत्साहपूर्ण शुभारंभ हुआ।

अभियान की शुरुआत लाइफ केयर हॉस्पिटल रांची एवं खुशी क्लास के संयुक्त तत्वावधान में प्लस 2 जिला स्कूल परिसर से अभियान की शुरुआत हुई। दुमका शहर के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों की टीम ने एक साथ खुशी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित 614 वां खुशी चौपाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना।

शिक्षकों की भूमिका शिक्षकों ने कहा कि खुशी मिशन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि समाज को भीतर से मजबूत बनाने की पहल है। जब व्यक्ति स्वयं खुश रहता है, तभी वह परिवार और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है।

खुशी का संदेश खुशी क्लास के संस्थापक मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि खुशी किसी वस्तु या पद से नहीं, बल्कि हमारे विचारों और दृष्टिकोण से जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने की सकारात्मक शैली है। कार्यक्रम के बाद खुशी रथ ने जनजागरण यात्रा शुरू की। 02 से 09 अगस्त तक यह रथ जिले के गांवों, कस्बों और शहरों में पहुंचकर खुशी क्लास, खुशी चौपाल और जनसंवाद के माध्यम से तनावमुक्त और खुशहाल समाज का संदेश देगा। मौके पर प्लस 2 जिला स्कूल विद्यालय के वरीय शिक्षक निवास रजक प्लस 2 नेशनल स्कूल के प्राचार्य बसंत कुमार, श्री रामकृष्ण आश्रम स्कूल के प्राचार्य अशोक यादव, चापाकांदर प्लस 2 उच्च विद्यालय के प्राचार्य सौरभ कुमार दास, प्लस 2 उच्च विद्यालय काठीकुंड के प्राचार्य शैलेंद्र पासवान आदि मौजूद थे।