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Dumka News: चेन छिनतई का नहीं हुआ उद्भेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दुमका में एक माह पहले एलआईसी कार्यालय के पास हुई चेन छिनतई का मामला पुलिस ने अब तक नहीं सुलझाया है। पीड़िता और स्थानीय लोग बार-बार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक महीने बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है।

Dumka News: चेन छिनतई का नहीं हुआ उद्भेदन

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। शहर में एक माह पहले एलआईसी कार्यालय के पास हुई चेन छिनतई मामले का पुलिस अब तक उद्भेदन नहीं कर पाई है। घटना के बाद से पीड़िता और स्थानीय लोग लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार बीते महीने एलआईसी कार्यालय के समीप दिनदहाड़े बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर सकी है।

पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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